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Buenos Aires|12

Se reportaron más de 600 casos en todo el territorio provincial

Ministros bonaerenses piden abrir una investigación en la Procuración por amenazas en escuelas

Los titulares de Justicia y de Seguridad presentaron una denuncia para profundizar la investigación sobre los hechos ocurridos en los colegios.

Pintada baño (Redes Sociales)

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Por Santiago Brunetto
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