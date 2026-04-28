Un intendente trató a Milei de “cagón”: “Comé carne de burro vos”

Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan, en Israel

AME5192. RAMAT GAN (ISRAEL), 20/04/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina del mandatario Javier Milei hablando durante un evento en la Universidad de Bar-Ilan, este lunes, en Ramat Gan (Israel). EFE/ Presidencia de Argentina /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(Presidencia de Argentina /EFE)