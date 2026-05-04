Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

En el Día del Trabajador

Achával junto a intendentes y dirigentes de todo el país para discutir el futuro de Argentina

Encuentro federal en el Día del Trabajador Mesas de trabajo con foco en políticas públicas. (prensa)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Banderas, folletos y cantos en las canchas

Las hinchadas del fútbol argentino se manifiestan contra el Gobierno

Durante un acto en Cañuelas

“Miseria planificada”: dura crítica de Máximo Kirchner al Gobierno

Ante la quita de fondos nacionales

El Gobierno de Misiones cubrirá los costos de energía eléctrica y agua de los centros de discapacidad

El Gobierno salió a cruzarlo judicialmente

Tailhade le contestó a Adorni y su esposa: “Corruptos, arrogantes y maltratadores”

Exclusivo para

Los postulados de Alexander C. Karp, de Palantir

La República de los Cínicos

Por Rodrigo Martin Iglesias

El Muro de los lamentos y sus variantes

Por Mempo Giardinelli
Acelera el derrumbe del derecho internacional

Israel prolonga la detención de dos activistas de la flotilla Global Sumud

Por Gustavo Veiga
Entre el intento de magnicidio y sus frentes externos

Trump, en el centro de una espiral de violencia

Por Axel Schwarzfeld

El País

Durante un acto en Cañuelas

“Miseria planificada”: dura crítica de Máximo Kirchner al Gobierno

Estuvo 10 días cerrada

Adorni reabrió la sala de periodistas de Casa Rosada y justificó restricciones a la prensa

Menos asignaciones familiares, aportes jubilatorios y obras sociales

La libertad avanza sobre los derechos de los trabajadores: se reglamentó la reducción de los aportes patronales

Adorni dará una conferencia

El Gobierno reabrió la sala de prensa de la Rosada pero impuso nuevas restricciones

Por Melisa Molina

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 4 de mayo de 2026

Basado en el dato de inflación de marzo, de 3.38%

Rigen los aumentos para jubilaciones y asignaciones familiares: los nuevos montos de mayo

En plena crisis, con menos frecuencias y menos pasajeros que viajan

Otra suba en el boleto de colectivo y subte

Viajes más cortos y caída del gasto

Turismo interno en crisis

Sociedad

Ante la quita de fondos nacionales

El Gobierno de Misiones cubrirá los costos de energía eléctrica y agua de los centros de discapacidad

Achával en el encuentro del peronismo federal: “Tenemos que desarrollar un proyecto de país federal, productivo y nacional”

Se pone fin a la prohibición

El Gobierno reguló la venta de vapeadores, bolsitas de nicotina y tabaco calentado

Jornada agradable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 4 de mayo

Deportes

Banderas, folletos y cantos en las canchas

Las hinchadas del fútbol argentino se manifiestan contra el Gobierno

El ídolo de Brasil y su posible desembarco en Argentina

¿Neymar a Boca? Los rumores de su posible desembarco y la respuesta del club

Los detalles del encuentro con Messi

Franco Colapinto: “Fue de las mejores semanas de mi vida”

Los cruces de cara a los playoffs

Torneo Apertura: casi todo listo para los octavos de final