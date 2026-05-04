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Además, encendió alarmas por despidos en el SNM
La Provincia formalizó un pedido ante Milei para administrar miles de hectáreas del INTA
Se trata de terrenos en más de 10 municipios bonaerenses, que el Ministerio de Desarrollo Agrario quiere realizar proyectos experimentales.
04 de mayo de 2026 - 15:43
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Javier Rodríguez ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.
(Prensa PBA)
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