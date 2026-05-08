Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Torneo Apertura

Arrancan los octavos de final: Boca favorito, pero sin tanto margen contra Huracán

Este sábado también habrá clásico cordobés, Argentinos probará su tremenda localía contra Lanús y el equipo del momento, Independiente Rivadavia, se medirá con Unión.

Claudio Úbeda tocó el cielo tras el triunfo contra River, pero ya volvieron las dudas. (FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Dirigida por James Cameron

Así es “Hit Me Hard and Soft: The Tour”, la película sobre Billie Eilish

Por Yumber Vera Rojas
La humorista se va a presentar en el Paseo la Plaza el 22, 23 y 24 de mayo

Asaari Bibong: hacer humor por venganza

Por Laura Haimovichi
Torneo Apertura

Arrancan los octavos de final: Boca favorito, pero sin tanto margen contra Huracán

El Congreso busca desmarcarse del oficialismo

“En su momento sacamos 125 votos”: la oposición confía en que podrá interpelar a Adorni

Exclusivo para

Página|12 presenta 50 años del golpe, 50 tapas

La ley ya se encuentra vigente

Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum que presentó el Gobierno

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur

La democracia viciada y el trapo de “Adorni ladrón”

Por José Luis Lanao
El encuentro en la Casa Blanca duró más de dos horas

Trump y Lula se reunieron y hablaron de aranceles

El País

Después de los insultos del Presidente

“Creo que no la vio”: la picante respuesta de Cavallo a Javier Milei

La estrategia oficial para blindar al jefe de Gabinete

El Gobierno pasea a Adorni mientras evita contar cómo financió su vida de lujo

Otra buena para Milei

La Justicia dejó sin efecto la cautelar de la CGT y rige la reforma laboral

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur
Gastos en freeshops, locales de ropa, bares y discotecas

Demian Reidel, imputado por las compras con la tarjeta de crédito de Nucleoeléctrica

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 8 de mayo de 2026

Milei anunció "un nuevo RIGI" bromeando con los bombardeos de EEUU

Súper beneficios a megaempresas

Por Juan Garriga
Cambios en Techint

Rocca sale de Tenaris

Relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central

Preven que se demorará la baja de la inflación

Sociedad

Entrevista al ideólogo de "Antártida Argentina, Misión Soberana"

Soberanía en el tablero: el juego de mesa que busca enseñar la Antártida desde la estrategia y el compromiso nacional

Por Manuela Tobia
Más de 160 documentos

Estados Unidos desclasificó inéditos archivos sobre ovnis: “Son casos no resueltos”

Los pasajeros ek MV Hondios este domingo

Crucero con hantavirus: todos los extranjeros, incluso los infectados, serán repatriados

El agresor está prófugo

Femicidio en Los Polvorines: asesinaron a una mujer que quiso defender a su hija de un abusador

Deportes

Torneo Apertura

Arrancan los octavos de final: Boca favorito, pero sin tanto margen contra Huracán

Este sábado jugarán el clásico por los octavos de final

Una tarde en el Kempes, en la previa de un Talleres-Belgrano histórico

Por Florencia Mó
A propósito del documental que cuenta la vida del crack brasileño

Ronaldinho, el último gran mago

Por Gustavo Grazioli
"Hay que saber que delante nuestro hay favoritos"

Messi se sinceró y nombró a las selecciones que llegan mejor que Argentina al Mundial 2026