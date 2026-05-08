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La tregua arrancará este sábado e incluye un canje de mil prisioneros por cada bando

Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania

Moscú y Kiev confirmaron la noticia. “Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil”, sostuvo el presidente de Estados Unidos.

Trump dijo que el desenlace de la guerra entre Rusia y Ucrania está “cada vez más cerca” (JIM WATSON/AFP)

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