El libro "Como el sol en el alba" se presenta este sábado en el stand de la Provincia de Buenos Aires de la Feria
El rescate de la obra de Hamlet Lima Quintana
El volumen compila material indispensable del poeta y militante, autor de “Zamba para no morir”. Participarán del encuentro el periodista Santiago Giordano y el escritor Horacio Feibelkorn. Habrá música en vivo con Mónica Abraham y Jorge Giuliano, junto a los hijos de Hamlet. El libro ya se encuentra en bibliotecas populares y se puede descargar gratis.