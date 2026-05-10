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Los alcances del meme nacional
No hay divorcio temático entre “lo de Adorni” y la economía en caída libre. Los hermanos, aislados y aferrados al exvocero, parecen empecinados en profundizar la hecatombe.
Por
Eduardo Aliverti
10 de mayo de 2026 - 16:40
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Adorni en Mar del Plata
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