El futuro de Mauro Icardi, de campeón con Galatasaray a jugador libre

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El delantero argentino celebró entre lágrimas el título en Turquía y compartió una carta de despedida. Además, reavivó la polémica con Wanda Nara.

Mauro Icardi Redes Galatasaray

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