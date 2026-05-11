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Sociedad

Se encendieron las alarmas sanitarias internacionales por los casos de hantavirus

La OMS recomienda cuarentena y aislamiento para evitar la propagación

Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados a raíz del brote en el crucero MV Hondius.

Hantavirus Terminó el desembarco del crucero donde se produjo el brote. JORGE GUERRERO. AFP

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