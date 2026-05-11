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Se encendieron las alarmas sanitarias internacionales por los casos de hantavirus
La OMS recomienda cuarentena y aislamiento para evitar la propagación
Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados a raíz del brote en el crucero MV Hondius.
11 de mayo de 2026 - 19:36
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Hantavirus
Terminó el desembarco del crucero donde se produjo el brote.
JORGE GUERRERO. AFP
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