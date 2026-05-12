Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Marcha Federal
Universidades Nacionales
Ley de financiamiento universitario
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Cartelera
12 de mayo de 2026 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La Armada Brancaleone
Dirigida por Mario Monicelli, se estrenó en 1966, y se convirtió en una comedia icónica sobre un grupo de avaros, pícaros y ladrones de poca monta, liderados por un caballero muy astuto que descubre por casualidad un pergamino que concede la posesión de un feudo en el sur de Italia: Aurocastro. Con Vittorio Gassman al mando, el grupo de inadaptados y parias inicia una épica peregrinación hacia Aurocastro (A las 20, en Cine Club.)
Imagen Web
Últimas Noticias
La Universidad reclama por la Ley de Financiamiento Universitario
Otra vez a la calle a enfrentar la motosierra
AVIÓN
Investigan una clínica de Pergamino
Maniobras con órdenes
Piden que se esclarezca el ataque contra Dragado y Balizamiento
Amenazas contra la vida sindical
Exclusivo para
Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto
El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal
Por
Javier Lewkowicz
En Avenida Rivadavia al 3300
Misterio en Once: hallan un auto con manchas de sangre y vainas servidas en la calle
Los obispos y las políticas del gobierno
“Nos preocupa ese estado de indefensión del pueblo”
Por
Washington Uranga
Se diluyen los mecanismos que amortiguaban el alza de la desocupación
El empleo se quedó sin colchón
Por
Mara Pedrazzoli
El País
Los obispos y las políticas del gobierno
“Nos preocupa ese estado de indefensión del pueblo”
Por
Washington Uranga
Los aprietes denunciados por los testigos
Zaffaroni: “El Tribunal Oral podría ser encubridor si no denuncia las coacciones de Cuadernos”
Por
Raúl Kollmann
Peleas cruzadas, desacuerdos y máxima tensión en el gabinete libertario
Nueva mesa política en plena interna LLA
Por
Melisa Molina
Posibles retornos a través de "Mas Be"
Adornigate: tras la pista de la facturación de Bettina
Por
Irina Hauser
Economía
Como consecuencia de la caída de la recaudación se profundiza la rebaja del gasto
El Gobierno redobla el ritmo del ajuste fiscal
Por
Javier Lewkowicz
Subas escalonadas en autotransporte y ferrocarriles
Aumenta 18% el pasaje en tren
Desaceleró por menor suba de alimentos
Inflación porteña, 2,5%
Se diluyen los mecanismos que amortiguaban el alza de la desocupación
El empleo se quedó sin colchón
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Se encendieron las alarmas sanitarias internacionales por los casos de hantavirus
La OMS recomienda cuarentena y aislamiento para evitar la propagación
No se reportaron heridos, pero evacuaron a 45 personas
Fuego en el microcentro
En Avenida Rivadavia al 3300
Misterio en Once: hallan un auto con manchas de sangre y vainas servidas en la calle
La masacre de El Zapallar, en Chaco
Investigan como crimen de lesa humanidad una matanza indígena de 1933
Por
Patricia Chaina
Deportes
A dos años del fallecimiento del mítico entrenador
César Luis Menotti: un viaje en globo como homenaje
Por
Gustavo Grazioli
Belgrano recibe a Unión y Argentinos se mide con Huracán en La Paternal
Torneo Apertura: comienzan los cuartos de final y todo puede suceder
Uno a uno, quiénes integran la nómina
Los 55 de Argentina a un mes del Mundial 2026: ¿para qué sirve la prelista?
Con el punto obtenido, Leeds zafó del temido descenso
Tottenham empató y aún pelea por seguir en la Premier League