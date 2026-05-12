La Armada Brancaleone

Dirigida por Mario Monicelli, se estrenó en 1966, y se convirtió en una comedia icónica sobre un grupo de avaros, pícaros y ladrones de poca monta, liderados por un caballero muy astuto que descubre por casualidad un pergamino que concede la posesión de un feudo en el sur de Italia: Aurocastro. Con Vittorio Gassman al mando, el grupo de inadaptados y parias inicia una épica peregrinación hacia Aurocastro (A las 20, en Cine Club.)

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