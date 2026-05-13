París, Texas

una película memorable, estrenada en 1984, con la dirección de Win Wenders. Un hombre camina por el desierto de Texas sin recordar quién es. Su hermano lo busca e intenta que recuerde cómo era su vida cuatro años antes, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. A medida que va recuperando la memoria y se relaciona con personas de su pasado, se plantea la necesidad de rehacer su vida, con los protagónicos a cargo de Harry Dean Stanton y Nastassja Kinski (A las 20.30, en CineClú.)

Imagen Web