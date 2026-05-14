Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
Los gobernadores que le hacen la segunda a la Rosada
Federalismo de rodillas a Javier Milei
A cambio de promesas incumplidas de obra pública, los gobernadores dieron el visto bueno para votar leyes que van en contra de los trabajadores.
Por
Gustavo Campana
14 de mayo de 2026 - 16:53
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Pacto de Mayo, una postal de la relación de Javier Milei con gobernadores
Últimas Noticias
El reclamo docente por una retribución digna
El reclamo docente: “La escuela es el último refugio del Estado y hoy está siendo golpeada”
A 28 días de la Copa
Luego de las críticas, Nueva York bajó los costos del transporte para el Mundial
Cómo funciona
La receta electrónica se incorpora a la app Mi Argentina
Por motivos de inseguridad
Una app de transporte lanzó una opción para que las usuarias viajen solo con conductoras mujeres
Exclusivo para
El máximo tribunal dio ingreso al recurso extraordinario del Gobierno contra las universidades
Después de la marcha, las miradas van hacia la Corte Suprema
Por
Celeste del Bianco
Hay 1.700 pasajeros confinados a bordo, en Francia
Alerta en un crucero británico por la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis aguda
Luego de que Washington tachara a la isla de "amenaza para la seguridad nacional"
Cuba advirtió que una agresión militar de EE.UU. provocaría una “catástrofe humanitaria”
Desde el presidente Yamandú Orsi hasta su esposa Lucía Topolansky
Recordaron a Pepe Mujica a un año de su muerte
El País
Ratificó que fueron 245 mil dólares
“Dólares billete”: el contratista de Adorni confirmó el pago en efectivo de la refacción en el country
Más problemas para el jefe de Gabinete
Levantaron el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni
Con anuncio de congelamiento por 45 días
YPF sube 1 por ciento el precio de sus naftas
El máximo tribunal dio ingreso al recurso extraordinario del Gobierno contra las universidades
Después de la marcha, las miradas van hacia la Corte Suprema
Por
Celeste del Bianco
Economía
Más deuda
El FMI confirmó que va a destrabar otros 1.000 millones de dólares para Argentina
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 14 de mayo de 2026
Gasoducto P. Moreno
RIGI para transporte de gas
Cierre parcial de seis meses en Loma Negra
Hornos apagados durante el invierno
Sociedad
Cómo funciona
La receta electrónica se incorpora a la app Mi Argentina
Por motivos de inseguridad
Una app de transporte lanzó una opción para que las usuarias viajen solo con conductoras mujeres
En Córdoba y Mario Bravo
Tragedia en Almagro: un hombre murió aplastado por el portón de una gomería
Participan 500 efectivos
Megaoperativo en Fuerte Apache para desarticular dos bandas narco
Deportes
A 28 días de la Copa
Luego de las críticas, Nueva York bajó los costos del transporte para el Mundial
Las medidas que tomó la FIFA podrían no ser suficientes
Advierten sobre el riesgo que correrán los jugadores durante del Mundial 2026
El enojo del capitán de Rosario Central
La furiosa respuesta de Di María a Milito: “Caretas”, y “no pueden ni dirigir su club”
El 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
Shakira, Madonna y BTS, estrellas del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026