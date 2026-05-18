La psicóloga Silvina Cohen Imach reflexiona sobre el lugar del juego y el dibujo en la clínica infantil
Cuando el silencio habla: infancia, abuso y la potencia de la escucha
Autora de un libro imprescindible sobre una de las realidades más dolorosas de nuestra sociedad, la especialista también indaga en la importancia de construir un puente que permita a niños y niñas transformar el secreto en palabra, sin quedar fijados al trauma. “Todo abuso es el peor tipo de violencia y la peor forma de castigo que puede sufrir un niño”, subraya.