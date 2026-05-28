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Radio 750

Aseguró que "el gobierno terminará muy mal"

Oscar Zago: “Hasta mi abuela Tita la gana en unas elecciones a Adorni”

El diputado nacional por el MID explicó por Radio 750 que, esté o no esté presentada su declaración jurada, el jefe de Gabinete ya tiene el boleto picado.

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