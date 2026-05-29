Campaña mundial por la autodefensa de las mujeres kurdas
El 31 de mayo se realiza el Día de Acción Global “¡Todas somos YPJ”! en defensa de la organización de las mujeres kurdas en Siria. Es una cita de honor internacionalista para quienes sienten que la revolución kurda, la primera revolución del siglo 21, que está liderada por mujeres, no puede disolverse en el marco de la negociación entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos, y el gobierno interino de Damasco, quienes el 29 de enero firmaron un acuerdo de alto al fuego e integración de las distintas instancias del autogobierno autónomo en el estado sirio.