Glamour en el ring

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La música que mejor suena en la ciudad

Por Leandro Arteaga
VALE DECIR 2

Los asombros

Se publica “Amada Lesbia”, la novela póstuma de Elvira Orphée.

Por Silvina Friera
El domingo 7, Osvaldo Soriano

Las contratapas de Página/12, en una serie imperdible

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Los movimientos de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta

El rompecabezas del PRO está lejos de volver a armarse

Por Werner Pertot
Trabajó en los gobiernos de Fernández y Milei

Quién es Facundo Leal, el exfuncionario detenido

Duras críticas del organismo a la administración de Javier Milei

El FMI advirtió al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

La entrega de los recursos naturales, el condicionamiento del FMI y las apuestas del establishment

Abuso de mercado

Por Luis Bruschtein

El País

La agenda mediática y legislativa del Gobierno para tapar los escándalos

La pax interna de Milei: una estrategia desordenada, pero en defensa de Adorni

Por Analía Argento
La polémica alrededor del proyecto del Gobierno

Quién gana y quién pierde si se eliminan las PASO

Por Raúl Kollmann
Fue presidente de ARSAT y de ORSNA

Facundo Leal, el exfuncionario detenido que tenía drogas y millones de dólares en su casa

El proyecto del gobierno de Javier Milei que impulsa en el Congreso

El peligro del dinero electoral sin límite ni control

Por Raúl Kollmann

Economía

Trastienda política de la crisis, el Círculo Rojo, sus beneficios, el FMI y la consagración del 1 por ciento más rico

Los que manejan el poder no aplauden, exigen

Por Leandro Renou

Las perlas de la revisión con el FMI

Por Hernán Letcher
La consultora 1816 prevé turbulencia en 2027

“Es inevitable la ansiedad del mercado”

Duras críticas del organismo a la administración de Javier Milei

El FMI advirtió al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia

Sociedad

Más de 300 organizaciones se oponen al intento oficial de derogar la Ley de etiquetado frontal

La nueva embestida del gobierno contra la salud pública

Por Pablo Esteban
Fue hallada muerta en un descampado

Cómo fueron las últimas horas de Agostina Vega antes de su desaparición en Córdoba

Entrega del premio Giglio d’Oro

Premiaron en Italia a un oftalmólogo quilmeño por una técnica quirúrgica revolucionaria

A una semana de la desaparición en Córdoba, continúan los rastrillajes

Caso Agostina Vega: el acusado confesó que la joven desaparecida había ingresado a su casa

Deportes

Otro equipo de Córdoba que se metió en los octavos de final

Copa Argentina: Instituto se impuso sobre el final ante Lanús

Es uno de los cinco técnicos que ganó tres veces la Orejona

Luis Enrique volvió a hacer historia

Su Arsenal cayó por penales en la final de la Champions League

Arteta destacó al PSG como “el mejor equipo del mundo”

El conjunto francés venció por penales al Arsenal en Budapest

El PSG buscó, remontó y es bicampeón europeo

Por Malva Marani