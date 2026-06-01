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Fútbol. Central cayó en Copa Argentina frente a Estudiantes por 3 a 0
Derrota que abre dudas en hinchas y dirigentes
El canaya confirmó en Córdoba su rendimiento a la baja con una actuación sin respuestas ante la supremacía de los platenses, y quedó afuera del torneo federal.
01 de junio de 2026 - 3:03
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Bluesky
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Ávila hizo un flojo partido en la defensa canaya. Foto: FOTOBAIRES Copa Argentina.
Fotobaires -
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