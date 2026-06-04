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El proyecto de los fondos libres para los intendentes se congela en Diputados
La comisión de Presupuesto iba a tratar un expediente de la oposición, pero ante la falta de acuerdos internos se cayeron las reuniones. Por ahora, todo sigue igual.
Por
María Belén Robledo
04 de junio de 2026 - 23:41
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