Una "provocación intolerable" para las causas de DD.HH. en la provincia
Córdoba: fuerte repudio de organismos de DD.HH. por la presencia de tropas estadounidenses en sitios de Memoria
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos cordobesa advirtió que el cierre del ejercicio Daga Atlántica se habría desarrollado en terrenos donde actualmente se realizan excavaciones y remociones de suelo en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura. “Intentan ensayar la guerra donde debemos sembrar memoria”, aseguraron.