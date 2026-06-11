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Víctor Hugo Morales fulminó a Adorni: “Un chorro de cuarta, un infeliz”
El periodista y relator advirtió las irregularidades de la declaración jurada presentada por el jefe de Gabinete. Dijo que el pueblo “ya sabe que es un corrupto”.
11 de junio de 2026 - 13:16
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