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Audiencia pública solo para quejas, no vinculantes

Siguen los aumentos, ahora la luz y el boleto interurbano

En la audiencia del servicio eléctrico se dejó sentado que la factura sigue incrementándose frente un salario cada vez más deprimido.

Empresarios del transporte piden 40% más para el boleto no SAETA.
La audiencia fue para monitorear el servicio. Se aumentó otro 1.14% la luz. Capturas de Video

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