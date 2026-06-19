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Un repaso por la ruta tecnológica del líder de Los Redondos y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Las digitales andanzas del Indio Solari en Cyberargentina

A su pionerismo como poeta rocker y músico independiente, Solari le agregó también una vocación por los chiches techno, las redes sociales y la intervención digital como forma expresiva.

Juan Ignacio Provéndola
Por Juan Ignacio Provéndola
Indio Solari El holograma de Malvinas Argentinas apareció para recordar que el futuro había llegado hacía rato: dos semanas más tarde, la pandemia daría lugar al rock de pantallas. Prensa -. KVK Fotos

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