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La actualización de la Constitución exige un nuevo Código Electoral
📰 De las Paso, los pisos y la boleta semisábana
Unidos comenzó a debatir internamente la reforma electoral de Santa Fe, que presentará en breve. El piso para ingresar en Diputados es uno de los temas álgidos.
Por
Luciano Couso
22 de junio de 2026 - 21:00
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El titular del Senado, Felipe Michlig, fue el anfitrión de la reunión en la UCR de Santa Fe.
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