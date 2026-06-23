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Buenos Aires|12

Ciencia bonaerense

Científicos de La Plata buscan en la Patagonia las huellas moleculares de los primeros seres vivos

Un equipo del CINDEFI participa en una red científica internacional que estudia pequeñas moléculas de ARN como posibles claves del origen de la vida.

Omar Alfonzo
Por Omar Alfonzo
Buenos Aires
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