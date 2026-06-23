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Vecinos asistieron al Concejo ante la tala de árboles centenarios
📰 Piden que se reforeste sobre el mismo barrio
Denuncian que un desarrollo inmobiliario avanzó contra un corredor biológico en el barrio Las Malvinas. Exigen respuestas al Concejo ante el perjuicio ecológico.
23 de junio de 2026 - 21:00
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Vecinos del barrio Islas Malvinas explicaron el daño ambiental provocado por la tala de árboles.
Prensa -
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