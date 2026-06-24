El bebé de Rosemary

Basada en la novela de Ira Levin, El bebé de Rosemary, estrenada en 1968 fue dirigida por Roman Polanski, cuenta la historia de un matrimonio neoyorquino que se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, deciden tener un hijo; pero el embarazo implicará sucesos extraños, en este film protagonizado de forma inolvidable por Mia Farrow (A las 20.30, en El CineClú.)

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