Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Turquía vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
-1min
Sismo en Venezuela: u nuevo reporte confirma 235 muertos, más de 4.300 heridos y siguen las tareas de rescate
-1min
Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
-1min
Turquía vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
-1min
Sismo en Venezuela: u nuevo reporte confirma 235 muertos, más de 4.300 heridos y siguen las tareas de rescate
-1min
Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
-1min
Turquía vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Sociedad
Google alertó a sus usuarios segundos antes
El celular como sismógrafo
El aviso llegó 3 segundos antes. Los teléfonos con Android crean una red mundial a partir de un acelerómetro interno que detecta vibraciones muy leves.
26 de junio de 2026 - 01:09
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
alerta sismo
Imagen Web
Últimas Noticias
El más caro subió US$ 1300
Apple le dio clic al tarifazo: aumentó los precios de 15 productos y le echan la culpa a la IA
La Corte Suprema falló a favor de las universidades
El Gobierno se quedó sin excusas para cumplir con la Ley de Financiamiento universitario
Por
Celeste del Bianco
Países Bajos despachó a Túnez y se las verá con Marruecos
Mundial 2026: al final, Suecia y Japón quedaron a mano en Dallas
Cierra la fase de grupos
Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026
Exclusivo para
contratapa
¿Asado de búfalo?
Por
Pablo Vera
Tras la fallida sesión en el Senado
El peronismo apuntó contra el Gobierno y sus aliados: “No quieren dar la cara para salvar a Adorni”
Por
Eva Moreira
Femicidio de Agostina
“Le prestaba el auto, pero no sabía nada del crimen” la coartada de Soledad Andreani
Mientras la Selección prepara el duelo de este sábado con Jordania
Real Madrid ejecutó la cláusula de recompra de Nico Paz en pleno Mundial 2026
El País
La Corte Suprema falló a favor de las universidades
El Gobierno se quedó sin excusas para cumplir con la Ley de Financiamiento universitario
Por
Celeste del Bianco
Negociaciones empantanadas con los aliados y una interna que crece
La trastienda de la sesión que el Gobierno tuvo que desactivar para salvar a Adorni
Por
Paula Marussich
La estrategia de la central obrera
La CGT planifica un plan de acción escalonado contra el gobierno de Milei
En medio de la tensión entre la Justicia y el Gobierno
Ariel Lijo destacó “la falta de tolerancia” en el país en una charla en la UMET
Economía
Desde Washington aplauden los resultados del ajuste económico
Todo marcha tal como pide el FMI
El FMI pide extender el impuesto a 1,5 millones de trabajadores
Qué sueldos van a pagar Ganancias
Por
Mara Pedrazzoli
En mayo, el saldo volvió a ser negativo
Balanza turística con nuevo déficit
La mediana del ingreso se ubicó en 500.000 pesos mensuales
Con Milei, la concentración de la riqueza avanza
Sociedad
Google alertó a sus usuarios segundos antes
El celular como sismógrafo
La devastación tras el doble sismo
Venezuela, entre los rescates y el horror del día después
Por
Manuel Palma
Precisiones sobre el DIU: informar para decidir mejor
Por
Lorena Bozza
Argentina enviará tres aviones con ayuda y personal de rescate
Venezuela recibe ayuda internacional tras el doble sísmo
Deportes
Países Bajos despachó a Túnez y se las verá con Marruecos
Mundial 2026: al final, Suecia y Japón quedaron a mano en Dallas
Cierra la fase de grupos
Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026
Se define el Grupo D
Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto
Se define el Grupo D
Turquía vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto