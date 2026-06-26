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Largometraje australiano dirigido por Adrián Chiarella
“Leviticus. Pacto de sangre”: una maldición atada a la conducta sexual
El despertar del deseo homoerótico en la adolescencia es el marco de un film en donde están vinculados el terror y la religión.
Por
Juan Pablo Cinelli
26 de junio de 2026 - 03:01
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"Leviticus" aborda la temática LGBT+ de un modo original.
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