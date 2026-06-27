Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo

Un bombardeo israelí contra tiendas de campaña en Gaza causó la muerte de dos hermanos

Israel ataca el sur del Líbano un día después de la firma del acuerdo de seguridad entre ambos países

El gobierno israelí anunció que no retirará sus tropas del sur libanés hasta que Hezbolá sea desarmado, mientras el grupo chií rechazó el pacto y lo calificó de humillante.

Israel bombardea el Libano
Israel bombardea el Libano Bombardeo israelí en Tiro, Líbano. JOSEPH EID. AFP

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Lo sostiene una investigación de cuatro universidades

Un estudio en Inglaterra revela que el tiempo frente a la pantalla genera problemas en menores de 2 años

Cierra la fase de grupos

Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026

La gordofobia de los 90 volvió sin filtro

Valeria Mazza y la moral de la balanza

Por Dolores Curia
Se define el Grupo K

Congo vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Exclusivo para

Sobre las internas

En medio de la tensión entre la Justicia y el Gobierno

Ariel Lijo destacó “la falta de tolerancia” en el país en una charla en la UMET

Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina

Menos asado argentino, más pollo brasileño

Por David Cufré
En solo una noche Rusia derribó 660 aparatos aéreos no tripulados

Moscú se blinda ante los masivos ataques ucranianos con drones

El País

Las reacciones en el oficialismo

Adorni renunció: silencio de Javier Milei, respaldo de compromiso de Karina y dardo de Bullrich

Sobre las internas

A 20 años del reinicio del proceso de juzgamiento

Carolina Varsky: “Los juicios de lesa humanidad son un enorme patrimonio democrático”

Por Luciana Bertoia
El extenso comunicado de tres páginas

La carta completa de renuncia de Manuel Adorni

Economía

El modelo económico Premium contrasta con la malaria del común de la población

Una fiesta de millonarios en autos de lujo

Por Leandro Renou
Crece la exportación de carne vacuna y sube la importación de carne aviar y porcina

Menos asado argentino, más pollo brasileño

Por David Cufré
Una inversión de 1300 millones de dólares

Proyecto RIGI para exportar gas natural

Mejor que la soja

Campaña récord de girasol

Sociedad

Lo sostiene una investigación de cuatro universidades

Un estudio en Inglaterra revela que el tiempo frente a la pantalla genera problemas en menores de 2 años

La gordofobia de los 90 volvió sin filtro

Valeria Mazza y la moral de la balanza

Por Dolores Curia
Una encuesta revela los consensos de una sociedad menos polarizada de lo que se cree

El feminismo en la mira de Milei pero no de la sociedad

Por Soledad Ferrari
El gobierno se quedó sin pretextos y tendrá que cumplir la Ley de financiamiento

A pesar del “logro histórico”, las universidades siguen con la guardia alta

Por Pablo Esteban

Deportes

Cierra la fase de grupos

Los clasificados y cruces confirmados de 16avos. del Mundial 2026

Se define el Grupo K

Congo vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Se define el Grupo K

Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto

Se define el Grupo L

Inglaterra venció 2-0 a Panamá por el Mundial 2026: el partido, minuto a minuto