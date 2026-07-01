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Cierre definitivo para el paseo comercial La Favorita
Desolación en la esquina icónica
Cerró luego de tres años. La crisis del consumo y la disputa entre propietarios y operadores vaciaron el emprendimiento.
Por
Luis Bastús
01 de julio de 2026 - 03:07
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Tras la apertura, con la caída de ventas, La Favorita no logró consolidar una clientela.
Andres Macera
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Rosario
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