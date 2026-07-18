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La industria santafesina cayó un 1,3% durante mayo

📰 Casi todas las ramas a la baja

Fisfe registró una baja en el 71% de las ramas industriales. La producción industrial acumula una caída del 4,4% en 2026.

Odesa (Ucrania), 23/06/2022.- Los agricultores ucranianos cosechan cebada en la zona de Odesa, al sur de Ucrania, 23 de junio de 2022. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dijo en su nota del 10 de junio que evalúa los riesgos que emanan del conflicto en Ucrania que "la guerra actual plantea preocupaciones sobre si se cosecharán cultivos. Ya ha llevado a los cierres de puertos y operaciones de trituración de semillas oleaginosas, afectando a los productos destinados a los mercados de exportación. Estos están afectando las exportaciones de granos y aceites vegetales del país. El 24 de febrero, las tropas rusas entraron en territorio ucraniano iniciando un conflicto que ha provocado destrucción y una crisis humanitaria. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STR
Maquinaria agrícola STR. EFE

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