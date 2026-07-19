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El Mundo

Se espera un giro progresista en el gobierno británico

📰 Burnham asume en lugar de Starmer

London (United Kingdom), 17/07/2026.- Andy Burnham speaks after being confirmed as the Labour Party's new leader and the country's next prime minister during 'Labour’s Special Conference' in central London, Britain, 17 July 2026. Burnham is expected to offcially become Britain's prime minister on 20 July 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/HENRY NICHOLLS / POOL
Andy Burnham confirmed as new Labour Leader Burnham sustituye a Starmer. HENRY NICHOLLS / POOL. EFE

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