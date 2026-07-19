“Envejecer” y “Morir por mano propia”, las dos obras maestras del legado intelectual de Jean Améry.
Nacido en Viena en 1912, Hans Mayer, quien luego adoptaría el nombre de Jean Améry, fue arrestado y deportado por los nazis y en 1943 enviado a Auschwitz. Tras la liberación comienza su carrera de escritor y crítico hasta 1978, cuando se quitó la vida. Sus dos grandes trabajos intelectuales, “Morir por mano propia” y recientemente “Envejecer”, fueron publicados por el Cuenco de plata, renovando y relanzando un legado imprescindible sobre la condición humana.