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Buenos Aires|12

La disparada de costos que jaquea a las empresas y usuarios

Bonaerenses aislados: los costos del transporte generan cortes de servicio en el interior

El último caso fue el del servicio que unía a Junín con Arenales y dejó seis localidades a la deriva. El aumento del combustible y el mantenimiento, los puntos en cuestión.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Colectivos Junin
El transporte público de Junin, uno de los casos más preocupantes en el interior de la provincia. Redes Sociales

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