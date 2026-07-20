El Juzgado Federal Nº 4 de La Plata admitió la acción colectiva impulsada por el Cepis
La Justicia puso el foco en el derecho de los consumidores a saber cuánto cuestan los combustibles
La Justicia falló contra la derogación del sistema que obligaba a las estaciones de servicio a informar en pocas horas cada modificación de los precios. La sentencia sostiene que el planteo no se limita al valor de los combustibles, sino al derecho constitucional de los consumidores a recibir información adecuada, veraz y oportuna, y considera que la eliminación de ese régimen puede afectar la transparencia del mercado.