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El Mundo

El presidente de Colombia destacó la baja de la pobreza y el desempleo en su gestión

Petro aseguró en el último discurso al pueblo que su despedida es “transitoria”

Frente a una multitud en Bogotá, Petro convocó a una huelga general si De la Espriella deroga la reforma laboral. Además anunció que hará pública su denuncia de fraude en el balotaje.

AME1453. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/07/2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro (c), pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Colombia, este lunes en Bogotá (Colombia). Petro anunció que esta noche hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude que, según él, hubo en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. EFE/ Natalia Pedraza
Petro anuncia que presentará pruebas del supuesto fraude en las elecciones presidenciales Gustavo Petro pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Colombia. EFE. EFE

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