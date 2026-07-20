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El Mundo
El presidente de Colombia destacó la baja de la pobreza y el desempleo en su gestión
Petro aseguró en el último discurso al pueblo que su despedida es “transitoria”
Frente a una multitud en Bogotá, Petro convocó a una huelga general si De la Espriella deroga la reforma laboral. Además anunció que hará pública su denuncia de fraude en el balotaje.
20 de julio de 2026 - 23:58
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Petro anuncia que presentará pruebas del supuesto fraude en las elecciones presidenciales
Gustavo Petro pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Colombia.
EFE. EFE
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Colombia
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