Teorías conspirativas en el Mundial: “Los españoles llevan meses diciendo que Argentina lo compró”

Mundial de la FIFA 2026: España - Argentina

GR1027. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- El seleccionador de España Luis de la Fuente celebra con el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 este domingo, tras vencer a Argentina en la final en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr

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