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Radio 750

¿Un Gobierno que no entiende la alegría?

Terminó el Mundial, vuelve la realidad: de la agenda del Gobierno al fervor popular reprimido

¿Cuántas cosas pasaron durante el Mundial? Y no necesariamente goles, atajadas, polémicas y pausas de hidratación. ¿Cuántas cosas pasaron a nivel político?

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 15: Una multitud se congregó en el Obelisco porteño tras la victoria de la Selección nacional ante Inglaterra en el marco del Mundial 2026 donde, tras imponerse con un 2 – 1, Argentina consiguió un lugar en la final y se enfrentará a España el próximo domingo.FOTO NA: DAMIAN DOPACIO
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