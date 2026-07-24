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El Gobierno de Córdoba consolida el Plan de Formación Dual para vincular la escuela técnica con el mundo del trabajo
La Provincia fortalece una gestión pública que integra a los estudiantes del último año con empresas, cooperativas, municipios y universidades de cada región.
24 de julio de 2026 - 19:51
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Trabajo y educación.
La iniciativa del Ministerio de Educación vincula a estudiantes de séptimo año con empresas y organizaciones de la provincia.
Prensa Gobierno.
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