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Quedaron presos dos ex policías por el crimen de "Fido" Saavedra
Fue asesinato y todavía falta hallar el cuerpo
A más de seis meses de la desaparición del joven de 24 años, y de denuncias de su familia, Cristian y Pedro Bascoy fueron imputados como coautores del homicidio.
Por
José Maggi
29 de julio de 2026 - 03:08
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Andrés "Fido" Saavedra fue convocado con engaños a la vivienda donde fue asesinado.
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