Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

Provincia sigue buscando a Micaela Albornoz

La pista conduce hacia Santiago

El fiscal regional Matías Merlo detalló que la rosarina fue vista en Colonia Dora, y compra pasajes con un DNI extraviado.

Micaela Albornoz desaparecida en Rosario
Según las investigaciones, Micaela se moviliza siempre sola. Imagen Web

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Central volvió a decepcionar y empató anoche con Racing

Almirón no le encuentra la vuelta al equipo

La Provincia oficializa su propuesta de mejora salarial al sector público

Pullaro cerró paritaria y abrió el conflicto

La vocera de Pullaro había pedido a un jueza que se llevara a un sospechoso a su casa "si es tan bueno"

El juez no tendrá que ampliar su casa

Pullaro participó de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro

“Es el motor productivo de la Argentina”

Exclusivo para

En el departamento Luján de Cuyo

Dos sismos sacudieron Mendoza durante la madrugada: el reporte oficial

Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios

Reglamentan beneficios para evasores

Osvaldo Jaldo anunció el desdoblamiento

Tucumán elegirá gobernador el 9 de mayo

Flojas perspectivas para los próximos meses

El sector textil no encuentra el piso

El País

El vocero Adrián Ravier repitió datos falsos sobre los estudiantes universitarios

Los extranjeros que no le gustan al Gobierno

Por Celeste del Bianco
Un abrazo bendecido por Trump

Milei y Keiko se abrazan al sueño de un bloque de ultraderecha

Por Melisa Molina
Los gobernadores de la Región Centro

Llaryora, Frigerio y Pullaro, juntos con reclamos a la Rosada

Tras participar del acto de campaña de Flávio Bolsonaro

El PT presentó una denuncia para saber quién financió el viaje de Milei a San Pablo

Por Sebastián Cazón

Economía

La titular del organismo visitó un yacimiento de YPF junto al ministro de Economía

Georgieva fue a ver “sus” dólares a Vaca Muerta

Por Leandro Renou
Se frenó la caída de los títulos de deuda en dólares

Dólar y riesgo país, estables

Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios

Reglamentan beneficios para evasores

Flojas perspectivas para los próximos meses

El sector textil no encuentra el piso

Sociedad

Se derrumbó un centro comercial y buscan sobrevivientes en Kumamoto

Un terremoto de magnitud 7,1 en Japón

En el departamento Luján de Cuyo

Dos sismos sacudieron Mendoza durante la madrugada: el reporte oficial

La empresa volvió a volar pero cumplió el 23% de sus vuelos programados

Flybondi no endereza el rumbo

Por Santiago Brunetto
En una excursión por el lado brasileño

Accidente mortal en Cataratas

Deportes

El seleccionado hace tres mundiales que no logra clasificar

Italia busca salir de la crisis: nombró a un técnico y a un director deportivo

Entrevista con el máximo referente del handball argentino, a un mes de su retiro

Diego Simonet: “Fue todo mucho más de lo que esperaba”

Por Marcos González Cezer
Parada brava para los de Coudet este miércoles

Liga Profesional: River y su crisis visitan a Gimnasia

Oposición de la UEFA

La FIFA querría “privatizar” los Mundiales