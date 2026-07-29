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El País

La ciencia resiste

Protestas en defensa del sistema científico argentino

Hubo manifestaciones en Bariloche y este miércoles habrá una concentración en el Polo Científico. La carta enviada a Santilli

CNEA Bariloche
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Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios

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El País

Tras participar del acto de campaña de Flávio Bolsonaro

El PT presentó una denuncia para saber quién financió el viaje de Milei a San Pablo

Contra el Fondo Monetario Internacional

“Marchamos contra la miseria planificada del FMI”

"Es absolutamente grosero y perjudica a su país"

El vicepresidente de Brasil cruzó a Milei por sus ataques a Lula

Negociaciones por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Los votos que le faltan al gobierno para extranjerizar la tierra

Por Paula Marussich

Economía

Quiénes se beneficiaron por el recorte de impuestos

Rebaja fiscal mal repartida

Por Mara Pedrazzoli
Se frenó la caída de los títulos de deuda en dólares

Dólar y riesgo país, estables

Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios

Reglamentan beneficios para evasores

La titular del organismo visitó un yacimiento de YPF junto al ministro de Economía

Georgieva fue a ver “sus” dólares a Vaca Muerta

Por Leandro Renou

Sociedad

“Alumnit@s, Argentina te Escuchamos”

Convocan a un concurso nacional de escritura para niños

Comienza la disputa por quién fijará las reglas operativas y los límites

La inteligencia artificial ya construye sus instituciones globales

Sergio Morero fue quien bautizó con su pluma a la represión histórica

El periodista testigo de los bastones largos

Por Pablo Esteban
Durante un control vehicular

Dijo “Va a dar bien” y superó el máximo que podía registrar el alcoholímetro

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Banfield derrotó a Sarmiento en la segunda fecha del Torneo Clausura

El gol de Auzmendi fue a cinco minutos del final del partido

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