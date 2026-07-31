Omitir para ir al contenido principal
Portada
Córdoba|12

Acoso digital y trata sexual

Red de explotación infantil entre Córdoba y Santiago del Estero: cayeron siete peones rurales tras la búsqueda de una adolescente

El peritaje al celular de una menor hallada tras un operativo de paradero destapó una trama de grooming y abuso sexual en Villa María del Río Seco. La Justicia secuestró vehículos y teléfonos.

Sospechosos. Cayeron siete peones rurales tras la búsqueda de una adolescente. Prensa Gobierno.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Acoso digital y trata sexual

Red de explotación infantil entre Córdoba y Santiago del Estero: cayeron siete peones rurales tras la búsqueda de una adolescente

El unipersonal protagonizado por Heidi Fauth se estrena en El Camarín de las Musas

Rita Terranova y Guillermo Pintos hablan de “Martha Foz, crímenes y demonios”

Por Candela Gomes Diez
Alerta en Córdoba

Ráfagas de casi 100 km/h y riesgo “muy alto” de incendios forestales hasta el lunes

Desde sábado 1° hasta hasta el viernes 7

La Semana de las Milongas comienza con recortes a los subsidios

Por Andrés Valenzuela

Exclusivo para

Participá por entradas para “Morite Beba”

Sumó u$s 7343 millones en el período. En términos reales, 6,1% menos que en 2025

Cayó la inversión real en el primer semestre

Por Mara Pedrazzoli
Seguridad en los clubes

Antecedentes obligatorios y alertas en tiempo real: el modelo de Córdoba para blindar el fútbol infantil

Una regulación gubernalmental intenta limitar la adicción a novios virtuales con IA

En China los algoritmos ya no podrán dar amor

Por Julián Varsavsky

El País

Elecciones presidenciales 2027

La pesadilla de Milei: Quintela busca unir al peronismo para frenar su reelección

Tras las fuertes críticas

Santilli le pidió la renuncia a Villarruel: “Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado”

Dijo que habló con él "hace muy poco"

Milei sigue bancando a Adorni: “Para mi es honesto e inocente”

Hay vida inteligente después de Milei

Por Emir Sader

Economía

Georgieva describió la realidad esperanzadora de un país que sería la Argentina

Kristalina en el país de las maravillas

Rigen desde mañana

Aumentos de luz y gas en agosto: el Gobierno publicó los nuevos cuadros tarifarios

Alivio fiscal para contribuyentes

Desde agosto Misiones elimina retenciones en billeteras virtuales y transferencias bancarias

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 31 de julio de 2026

Sociedad

El fenómeno "El Niño" obliga a retirar las pasarelas

Parque Nacional Iguazú: por seguridad, desde el 3 de agosto cerrarán el circuito Garganta del Diablo

¿Qué pasa con el error en tiempos de inteligencia artificial?

La IA lo sabe (casi) todo. Los humanos no

Por Dylan Resnik
Hay otras seis provincias afectadas

Alerta naranja por tormentas en el AMBA: lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de julio

Deportes

El histórico defensor tenía 66 años

Murió Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y mundial

El presidente de la FIFA, dispuesto a todo para imponer su plan privatizador

El mensaje de Infantino que destapó la olla

Respuesta ante el avance de la privatización del fútbol que propone Infantino

La UEFA amenaza con no jugar los Mundiales

El equipo de Sampaoli sigue sin poder ganar en el campeonato

Vélez le ganó a Talleres en Córdoba y es uno de los punteros