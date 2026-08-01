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Rosario|12

La primera escuela pública que lleva el nombre de joven desaparecida en dictadura

La memoria no es estática, es una acción política y social viva

La señalización del establecimiento busca integrar al espacio público la historia de la institución y de su referente histórica: Sonia Beatriz González Abalos.

Señalización en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 551 Sonia Beatriz González Ábalos, ubicada en Av. Grandoli 3402. Prensa Municipalidad

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