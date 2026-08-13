La noche está marchándose ya

Considerada un “milagro” del cine de autor en el contexto argentino actual, con dirección de Ezequiel Salinas, Ramiro Sonzini. Sigue a Pelu, un treintañero que a duras penas sobrevive con su salario de proyectorista de un cineclub municipal, y al perder su trabajo, se queda como sereno nocturno. El elenco es encabezado por Octavio Bertone y Juana Oviedo (A las 20.30, en El Cairo Cine Público).

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