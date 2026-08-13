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Rosario|12

Psicología. La búsqueda del amor, el scrolleo y la ilusión del goce infinito

El psicoanálisis desintoxica

Una empresa de utilidad pública ante la actual sobredosis de saberees, pantallas, compañía y conexión sin límite.

Antonio M Ramírez Ojeda*
Por Antonio M Ramírez Ojeda*
La incesante sucesión de imágenes encierra al sujeto en un circuito de consumo metonímico.

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