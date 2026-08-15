La media docena de Morat, la guitarra de Yerai Cortés, la historia de La Cogolla y mucho más

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Visitas legendarias, profesores locos, cuerpos en escena, sátiras políticas, cine ambiental, lineups festivaleros y covers ricoteros.
15 de agosto de 2026 - 12:01
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Yerai Cortés y C. Tangana
Mubi cargó "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", el emocionante documental de C. Tangana sobre un artista clave de la nueva música española.
Prensa -
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