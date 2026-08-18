La historia de Souleymane

Película francesa dirigida por Boris Lojkine con las actuaciones de Abou Sangare y Nina Meurisse, una historia de lucha y supervivencia, al profundizar en la vida de un mensajero de bicicleta indocumentado, que pedalea en París en una muestra de las batallas diarias que enfrenta la fuerza laboral invisible que mantiene la maquinaria urbana en funcionamiento (A las 20, en Cine Club.)

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