De acuerdo a datos oficiales, hubo muy buenos niveles de ocupación en Calamuchita, Punilla, Sierras Chicas, Ansenuza y Traslasierra
Con un impacto económico de $25 mil millones, Córdoba recibió un 13% más de turistas durante el “finde” largo
La provincia registró un crecimiento superior en la cantidad de visitantes respecto del mismo fin de semana largo de 2025. Algunos destinos de Calamuchita y Ansenuza superaron el 80% de ocupación, mientras que en establecimientos categorizados la demanda fue de casi el 100%.